Beboere på Hjørnet frygter trusler

De to beboere på bostedet fortæller, at politiet flere gange har hentet beboeren, der truer både dem og personalet.

- Vi bor der, fordi vi har brug for hjælp, og det skaber store problemer at have en beboer, der er så voldsom, siger hun.

- Min søn siger, at jeg skal flytte over til ham i Jylland. Han er bange for der sker mig noget, hvis jeg bliver boende, fortæller Pia Thomsen, der er rejst over til sin søn, fordi hun ikke kan holde ud at bo på bostedet.

Påbud fra Arbejdstilsynet

Sagen er så alvorlig at Arbejdstilsynet har påbudt personalet, at de af hensyn til deres sikkerhed altid skal være sammen to og to.

- Det betyder, at vi ikke får den hjælp, vi har brug for, fordi personalet er nødt til at gå sammen to og to, der er mange vikarer ansat og det skaber også uro, forklarer Heidi Thorenfeldt.

Ole Sørensen, der er leder og opsøgende medarbejder på botilbuddet Hjørnet fastslår, at han og personalet har fuldstændig styr på situationen.

- Der har ikke været situationer siden forrige lørdag. Det er rigtigt, at vi har haft en krise og der sker lidt voldsomme ting, men det er vi vant til, og der er ikke sket nogen overgreb. Vi har haft kriser før og jeg gør som jeg altid har gjort, taler med vedkommende og lytter på, hvad der er galt, siger Ole Sørensen.

- Hvis beboeren er urolig, kører vi en tur til vandet og drikker en kop kaffe og taler om tingene. Jeg har en god fornemmelse af det her og jeg har 40 års erfaring i at vurdere situationer, som den vi står i i øjeblikket, og jeg mener ikke, der grund til bekymring. Jeg kan tilkaldes døgnet rundt og kommer i det øjeblik, der er brug for det. Det er selvfølgelig trist, når folk bliver bange og jo mere sikkerhed, man trapper op med, jo mere oplever folk, at der er grund til at at være bange. Personalet på Hjørnet har styr på situationen og jeg garanterer, at der ikke er nogen på Hjørnet, der ikke får, hvad de har brug for på grund af den her situation, siger han.