Ballade i Lohals: Gymnasieelever udsat for stenkast og hærværk

Morten Rense Jensen, der som service konsulent tager sig af det pågældende sommerhus, fortæller, at de lokale unge havde mødt gymnasieeleverne i Brugsen i Lohals, og at de sandsynligvis havde prøvet at sælge stoffer til dem.

LOHALS: En gruppe gymnasieelever fra Sjælland, der var på en såkaldt Blå Bog Tur og havde lejet et feriehus ved Kronens Have i Lohals, fik en noget ubehagelig afslutning på turen.

Politiet kontaktet

De unge sommerhusgæster kontaktede politiet søndag morgen klokken 0.25 og fik den besked, at politiet ikke havde ressourcer til at rykke ud, og at der i øvrigt ikke var politi på Langeland.

Det fik en af mødrene til gymnasieeleverne, Camilla Damskov Overgaard Frederiksen, til at skrive på Facebook:

- Ingen hjælp at hente. Faneme ikke i orden. Der hersker åbenbart total lovløshed på Langeland - sørgeligt, skriver hun.

Hun skriver dog også, at politiet lovede at komme ud, hvis balladen fortsatte, da de senere på natten kontaktede politiet igen af frygt for, at de lokale unge ville vende tilbage.

De skete dog ikke, og politiet slap for at sende en patruljevogn til Langeland.

Fyns Amts Avis har forgæves forsøgt at finde en medarbejder hos Fyns Politi, der ved mere end det, der står i døgnrapporten på politiets hjemmeside.