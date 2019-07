Bagenkops egen fest fylder 60 år

BAGENKOP: I alle årene er Bagenkop By- og Havnefest blevet afsluttet med et stort festfyrværkeri, men i år, hvor arrangementet fylder 60 år, er der tænkt anderledes.

- Himlen over Bagenkop bliver lyst op allerede på torsdag klokken 22.45, for selvfølgelig skal det markeres, at det i år er "et særligt år", siger Nina Kromann, formand for by- og havnefesten.

Hun har sammen med bestyrelsen bag by- og havnefesten haft travlt i en lang periode, for festen er ikke bare noget, man lige sætter op over nogle uger. Og ikke mindst musikken er der gjort meget ud af. - Vi begynder normalt i september året før med de første møder og brainstorming. Men til denne fest startede vi allerede i juni sidste år, hvor vi blandt andet fik underskrevet kontrakten med Dodo and the Dodos, fortæller Nina Kromann.

Hun ved nemlig fra mange års arbejde, at det er nødvendigt at være tidligt ude, ligesom man skal have en god fornemmelse for, hvad der rører sig i tiden for at ramme det brede publikums musiksmag. Og sådan kan man sige, det også forholder sig med hensyn til "gyngerne og karrusellerne", da by- og havnefesten i år bliver uden et omrejsende tivoli.

- Det har overlevet sig selv, ingen gider længere radiobiler, luftgynger og alt det der. Derfor har vi i år kontaktet JP Udlejning, der ser på hvilke behov, vi reelt har. Blandt andet kommer de med et 600 kvadratmeter stort hoppeland, så der skal nok blive gang i den, lover Nina Kromann.