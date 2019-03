BAGENKOP: Ivan Nielsen fra Bagenkop modtager året "Fonden for Fynske Bank Prisen" på 100.000 kroner for sit store lokale engagement, og "sit ukuelige arbejde med at sætte den lille by på landkortet", som det hedder i indstillingen.

Ivan Nielsen fik overrakt prisen torsdag aften i Bagenkop og siger i den forbindelse:

Jeg er rigtig glad og rigtig ydmyg over, at andre synes, at jeg gør en forskel for vores lokalområde. Det rører mig, at blive værdsat på den måde.

Ivan Nielsen har blandt medvirket til, at Bagenkop blev kåret som "Årets Landsby" i 2011, at Bagenkop blev nummer to i TV2 Regionernes "Fantastiske fællesskaber", til Shores Langeland og Jump´n Move i Bagenkophallen.

- Ivan Nielsen har alle de kvaliteter, vi gerne vil hylde i denne pris. Han er en ildsjæl af de største, han set muligheder frem for begrænsninger og ikke mindst, lever han for sit lokalområde, siger Bjarne Bay Jacobsen, der er filialdirektør i Fynske Bank i Rudkøbing.

De 100.000 kroner Ivan Nielsen modtager, kan han frit give til lokale formål. Halvdelen af pengene skal gå til redskaber til GYMFIT i Bagenkop Idrætsforening. Den anden halvdel gives til Bagenkop Kirke, der nu kan få et nyt lydanlæg.

Ud over pengene modtager Ivan Nielsen en skulptur lavet af Sabine Jensen. /MARAM