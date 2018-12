Bagenkop fest-amok: Fem dage til havnefest og ølfest i marts

Bagenkop: Hvis man vil beskylde bagenkopperne for at være festglade, og det kunne vi da godt finde på her på avisen, har man noget at have det i. Der bliver liv og glade dage om godt et halvt års tid, når man runder 60-året for havnefesten, som blev indledt i 1959. Der vil være fem dage blandt andet med masser af musik. Alle på plakaten er gamle kendinge i Bagenkop, for eksempel Dodo & The Dodos, der blev dannet i 1986 og huserede med adskillige ørehængere blandt andet "Vågner i natten", "Sømand af verden", "Vi gør det vi ka' li", "Lev livet nu" og "Pigen med det røde hår".

Hvis man vil høre dem, skal man være i Bagenkop fredag den 12. juli. Selve havnefesten foregår i dagene 9. juli og 11.-14. juli.

Lørdag den 13. juli kan man høre både Johnny Deluxe og SO90's, mens søndag den 14. juli byder på Peter og De andre Kopier. Og mon ikke der kommer mere på plakaten, efterhånden som sommeren 2019 nærmer sig?

Men så længe behøver man nu ikke vente, hvis man gerne vil ud at more sig i lokalområdet. Lørdag den 30. marts bydes der på bierfest. Det er en model, som efter er ganske udbredt i Danmark. Det plejer at være en tyskinspireret omgang med meget store øl, mad til den lidt velvoksne sult, schlagermusik med mere. Men til gengæld ikke en sag for folk med hang til pindemadder og hvidvin i små glas med stilk.