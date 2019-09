Det drypper ned forskellige steder i den gamle havnesmedebygning, der siden 2015 har huset musset Fiskeriets Hus. Det gamle asbesttag er i meget dårlig forfatning og trænger til en udskiftning. Men sådan en omgang løber op i 900.000 kroner.

- Vi har allerede 700.000 kroner på plads, fortæller Formanden for Fiskeriets Hus Steffen Rasmussen.

For at få de sidste penge i hus har Fiskeriets hus sat gang i en kampagne. I det sydlangelandske har man nemlig søgt om 200.000 kroner fra Realdania kampagnen "Underværker". Kampagnen støtter netop frivillige ildsjæle.

Men for at projektet kan blive vurderet, skal der søges inden den 16. september klokken 12.00. Og for at pengene skal flyde i retningen af Fiskeriets Hus, kræver det minimum 200 støttende tilkendegivelser, som Steffen Rasmussen forklarer det.

I skrivende stund har projektet 91 opadvendte tommelfingre på undervaerker.dk. Og bliver det ved det, har formanden også en plan klar.

- Det vil selvfølgelig være ærgerligt, hvis 200 mennesker ikke kan se idéen i det. For Fiskeriets Hus bidrager - ligesom alt andet frivilligt her - virkelig til, at der sker noget på Langeland, fortæller formanden.

Og et nyt tag skal der på bygningerne, uanset hvor pengene kommer fra. Det står formanden fast på.

- Vi drømmer om, at vi kan få nogle motorer til at stå udendørs og give lidt lyd. Men for at det kan lade sig gøre, skal musset fremtidssikres. Og det vil et nyt tag gøre, slutter Steffen Rasmussen.

Fiskeriets Hus drøm om et nyt tag kan støttes på kortlink.dk/z5ep