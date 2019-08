Babettes Gæstebud til diskussion i Bio Langeland

RUDKØBING: Mandag 9. september kl. 19 viser Bio Langeland den danske Oscar-vindende film Babettes Gæstebud. Filmen blev instrueret af Gabriel Axel i 1987.

Efterfølgende vil sognepræst Li Have Otterstrøm fra Sydlangeland fortælle lidt om filmen og lægge op til en samtale om de forskellige temaer, filmen præsenterer.

Der er mulighed for at købe et glas vin eller anden drikkelse. Menighedsrådet sørger for lidt godt til. Der er gratis entré, så ingen forudbestilling af billetter.

Det er Kirkelig Kafé for Kultur og Kristendom, der hører hjemme i aktivitetsudvalget i Rudkøbing Menighedsråd, som står for arrangementet.