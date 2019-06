LANGELAND: Sidste års afbrændingforbud, der satte en stopper for utallige sankthansbål over det ganske land, gjorde også arrangementet på Langelandsfortet bålløst. Men i år kan de på fortet glæde sig over, at det skulle være ufarligt at sende heksene mod Bloksbjerg.

Gese Friis Hansen fra Langelandsfortet fortæller, at det traditionen tro sker med hele to bål, nemlig et tidligt for børn, og det traditionelle bål lidt senere på aftenen. Ligeledes forsætter traditionen med at lave sankthans-hekse med de små gæster.

- Børnene skal blot huske en sok og to knapper, så har vi både pinde, garn og klude, siger Gese Friis Hansen, som fortæller, at børnenes bål tændes cirka klokken 19.

Båltalerne leveres i år af to kvinder, der hver især er dybt forankrede i det langelandske kirke- og kulturliv, sognepræst Li Have Lehmann og bibliotekschef Anni Bagge Jensen. Og den musikalske underholdning leveres af blues-duoen Kim Murphy & Ib Curley, inden formanden for Langelandsfortets venneforening, John Criddle, byder velkommen til aftenens sene bål.

Der er gratis entré på fortet fra klokken 17, og som altid er det muligt at grille medbragt mad på fortets grill. Desuden er fortets udstillinger åbne for publikum frem til klokken 20.45. Her kan man blandt andet se jubilæumsudstillingen om Hjemmeværnet.

Arrangementet slutter klokken 22.30.