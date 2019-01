Argentisk guitar: I en aftengudstjeneste i Tranekær kan man opleve to guitarister fra Sydamerika

TRANEKÆR: Igen i år vil Tranekær Kirke blive fyldt med levende lys ved aftengudstjenesten lørdag 2. februar.

Her er det nemlig kyndelmisse.

- Kyndelmisse er en lysfest, hvor vi markerer, at vi er halvvejs igennem vinteren. De levende lys er en af de ting, der er med til at give den gudstjeneste sin helt særlige stemning. Noget andet er musikken, og i år får den et argentinsk islæt.

Det fortæller Peter M. Møberg, der er sognepræst i Nordlangeland Pastorat.

I begyndelsen af februar får Svendborg besøg af den argentinske guitar-duo Fernandez/Russo. Musikerne giver en række koncerter og indspiller i øvrigt et par numre sammen med organist Povl Christian Balslev fra Svendborg.

Duoen kommer også til Tranekær, hvor de medvirker ved kyndelmisse-gudstjenesten.

Povl Christian Balslevs samarbejde med duoen går helt tilbage til 2013, og Balslev har spillet koncert med dem både her i Danmark og i Argentina.

De to guitarister underviser til daglig på konservatoriet i Buenos Aires og er derudover efterspurgte undervisere også i Europa.

De har turneret hele verden rundt med deres program, som byder på en stemningsfuld blanding af klassisk guitar og argentinsk folkemusik.

- Det vil man altså også kunne se frem til at høre om aftenen i Tranekær Kirke lørdag 2. februar, og kyndelmisse er en gammel tradition, som bliver taget op flere og flere steder.

- En af de ting, der traditionelt hører til kyndelmisse er, at man spiser pandekager, så efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet alle til pandekager og fællessang i Beboerforeningshuset i Tranekær, fortæller Peter M. Møberg.