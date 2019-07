Alzheimerforeningen: Campingvogn er en god idé, som kan få glade minder frem

HUMBLE: I arbejdet med demente spiller begrebet reminiscens en central rolle. Det handler om at få bragt minder frem hos folk, erfaringsmæssigt langt tilbage i tiden.

- Det kan godt være, at den demente ikke kan huske, hvad hun eller han lavede i forgårs, men så måske noget, som fandt sted for rigtigt mange år siden. Det kan som i eksemplet fra Humble netop være en campingvogn. Mange har jo kørt Danmark eller Europa tyndt. Måske sidder de så i campingvognen og får minder frem, om dengang de var på ferie, fire-fem stykker, fortæller Ane Eckermann, som er projekt- og udviklingschef i Alzheimerforeningen.

Lige som musikterapeut Anette Gøl fra Humble Plejecenter fremhæver Ane Eckermann musik og dans som væsentlige elementer i arbejdet med demente.

- Siden 2014 har vi i Alzheimerforeningen arbejdet med erindringsdans. Her skal musikken og dansen give folk en rigtig god oplevelse. Måske kan en mand pludselig huske, dengang han mødte sin kone. Det kan være et afdansningsbal langt tilbage, der dukker op. Dansen giver mulighed for at bevæge sig, og det er jo også sundt, tilføjer Ane Eckermann.

I det hele taget er kreative sysler en god ting i arbejdet med demente, og det må gerne foregå uden for, så man kan bruge mange af sine sanser - høre lyden, mærke duftene, få nogle synsindtryk, nævner hun.

- Og så skal omgivelserne naturligvis være bevidste om, at en dement er et helt almindeligt menneske, som har en sygdom i hjernen, lige som det er vigtigt, at man på plejehjemme får klædt personalet fagligt godt på til at arbejde med denne gruppe.