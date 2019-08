Alle skal kunne være med i Rudkøbing: Martine vil skabe balance med stoleyoga

Rudkøbing: Yoga findes i mange forskellige varianter. Der er yin yoga, hatha yoga, ashtanga yoga og hot yoga, som varierer fra det blide til det fysisk hårde. Og når fitnessinstruktør Martine Voigt underviser i dynamisk yoga i Rudkøbing, bliver det ofte til en blanding af lidt af det hele.

Dog er det ikke alle, der har kunnet være med. Derfor starter hun et nyt hold i LOF med såkaldt "stoleyoga". Men selvom det har med stole at gøre, kommer man ikke til at sidde ned hele tiden. At være deltager på holdet kræver nemlig, at man som minimum kan stå op.

- Bare fordi man ikke kan kravle rundt nede på gulvet, kan man stadig have glæde at de ting, man kan få ud af at lave yoga, siger Martine Voigt.

Man laver enten øvelserne siddende på en stol, eller også holder man fast i stolen, så der er noget at støtte sig til. Og det er selvfølgelig nede i tempo, så alle kan være med.

Martine Voigt er nemlig vant til at lave øvelser, som passer til mange forskellige behov og skavanker.

- Heldigvis er yoga ikke en konkurrence, så hvis der er noget, man ikke kan være med til, justerer jeg det hen imod noget, der godt kan lade sig gøre. Så hvis man har ondt i sin hofte, kan vi tilpasse øvelsen, så man alligevel godt kan være med, siger hun.

Det bliver ikke noget med at sidde stille på en stol og trække vejret - det skal nok også blive lidt hårdt, forsikrer Martine Voigt.

- Når det handler om folk med nedsat mobilitet, skal det være hårdt på det niveau, som de er på, siger hun.

Hun går også meget op i at forbedre folks balance.

- Det gælder folk i alle aldre - men særligt de ældre, fordi balancen som udgangspunkt bliver dårligere, jo ældre man bliver. Og det er vigtigt for at undgå at falde, siger Martine Voigt.

Holdet er primært henvendt til seniorer, men alle kan i princippet være med. Man er velkommen til at få en prøvetime på holdets første dag den 6. september klokken 10.00-10.45. Tilmelding gennem LOF.