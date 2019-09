"Alle planers moder": Langeland har fået sit overordnede planredskab på plads

LANGELAND: Med FN's 17 verdensmål for bæredygtighed i en central rolle har Langeland Kommune nu fået vedtaget sin planstrategi. Det skete uden de store sværdslag, da kommunalbestyrelsen trådte sammen til sit årlige møde på Strynø.

Om den manglende talelyst skyldes en stram tidsplan for kommunalbestyrelsens møde eller noget andet står uvist hen. Kun borgmester Tonni Hansen, Winni Kielstrup Hansen (begge SF) og Lisa Pihl Jensen (S) tog ordet.

- Vi har haft borgerhøring, ja sågar "shanghajet" busser med unge mennesker i for at høre deres mening, sagde Tonni Hansen, som samtidig slog fast, at planstrategien er den helt overordnede plan for Langeland Kommune.

Winni Kielstrup Hansen betegnede planstrategien som rigtig vigtig og hæftede sig samtidig ved, at dens formuleringer ikke er alt for konkrete. Det giver videre rammer, når man senere skal udarbejde politikker og andre strategier inden for forskellige områder.

Lisa Pihl Jensen glædede sig blandt andet over de mange høringssvar og fastslog, at ingen, der har deltaget i processen med planstrategien, ikke kender planen.