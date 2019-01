Aktive tyve på Langeland: Fire indbrud eller forsøg

Fire indbrud eller forsøg på det inden for et døgn på Langeland.

LANGELAND: En tyv eller flere har været særdeles aktiv(e) på Langeland i denne uge, hvor der torsdag er anmeldt tre indbrud samt et enkelt forsøg på det samme.

Et af indbruddene er gået ud over et hus på Havnepladsen i Rudkøbing. Her er en hængelås opbrudt. Huset er gennemrodet, men næppe noget stjålet. Det er sket onsdag kl. 17 til torsdag kl. 9.15. I Rudkøbing er det også gået ud over en privat beboelse på Møllevænget fra onsdag kl. 15.40 til torsdag kl. 00.45, men her er tyvene ikke kommet ind. De har forsøgt at opbryde et vindue med et koben.

Til gengæld er tyvene kommet ind i et fiskerhus på havnen i Rudkøbing. En hængelås er klippet over i tidsrummmet onsdag kl. 12 til torsdag kl. 11. Ejeren har endnu ikke overblik over, hvad der er stjålet. Sidste anmeldelse kommer fra Emmerbøllevej, Bøstrup, hvor tyvene har knust ruden i en køkkendør fra søndag kl. 8 til torsdag kl. 16.20. Tyvene har været rundt i det meste af boligen og i tilhørende erhvervslokaler. Der er stjålet kontanter - hvor stort et beløb, oplyser Fyns Politi ikke i døgnrapporten./MILO