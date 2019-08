I 2020 kommer et nyt cykelprojekt til Langeland - men allerede nu søger arrangøren dog 15 friske ryttere til prøvetur.

LANGELAND: 25 kilometer er ingen tour-etape. Men på fredag er der alligevel mulighed for at få godt gang i bentøjet. Femten friske cykellister søges nemlig til afprøvningen af en ny cykelrute på Langeland. På turen detalger også Dansk Cykellistforbunds tidligere direktør, Jens Loft Rasmussen.

- Det nye tiltag sigter primært mod de turister, som ønsker en aktiv ferieoplevelse på Langeland, fortæller Anne Juel der er cykelkoordinator hos Vangaard Tour.

Projektet har være et stykke tid undervejs, men nu mener arrangøren, der allerede har ligende cykelture i Jylland, at tiden er ved at være moden til tage samme koncept med til Langeland.

- Vores erfaring fra Hærvejens cykelrute vil vi gerne bruge på Langeland og skabe et aktivt tilbud til bl.a. sommerhusgæster, siger Anne Juel.

Målet er at få tilbagemeldinger fra dem, der kender Langeland bedst, nemlig langlænderne selv. Derfor håber Anne Juel, at nogle er friske på en cykeltur.

Har du lyst, cykles der fra Rudkøbing kl. 17 fredag den 9. august. Feltet er tilbage tre timer senere samme sted. Medbring din egen cykel, og der er sandwich, sodavand og kaffe undervejs.

Testturen er gratis at deltage i.