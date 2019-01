De 200 millioner, der ligger i Fonden Langelands Elforsyning, bliver ofte nævnt som en løsning på Langelands problemer med internet- og mobildækning. Mens andre energiselskaber har lagt fiber ud i landdistrikerne, så fortryder den langelandske elforsyning ikke, at den ikke investerede i internettet.

LANGELAND: Fonden Langeland Elforsyning nævnes ofte som løsningen, der vil kunne sende Langeland ind i den digitale fremtid.

Eller rettere sagt den formue, der i dag udgør omkring 200 millioner, som elforsyningen fik, da den tilbage i 2004 solgte sine aktier i Elsam til svenske Vattenfall.

Bestyrelsen har overvejet seriøst flere gange at bruge pengene på at rulle fibernet ud på hele Langeland, men er hvergang nået frem til, at det var en dårlig idé.

Direktør Kim Henning Hansen understreger det nok en gang.

- Vi har mange gange besluttet, at vi ikke går ind i bredbånd, siger han.

Fonden har to gange fået lavet rapporter om, hvad det ville koste, og er nået frem til samme konklusion.

Det ærgrer Michael Martin Jensen fra Helletofte, der var kandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i 2017. Han har flere gange prøvet at få Langelands Elforsyning til at investere i fibernet.

- Det er jo os almindelige forbrugere, der har skabt den formue. Derfor skulle man, som andre elselskaber, have brugt pengene, så de kom alle til gode, siger han.