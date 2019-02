Afslag på støtte til småøer: Andre kører på frihjul

STRYNØ: Langeland Kommune har givet afslag på en ansøgning om 20.000 kroner til LAG Småøerne, skrev avisen forleden. På kommunalbestyrelsens møde ville Hanne Kodahl, der bor på Strynø og er kasserer i LAG Småøerne, gerne have begrundelsen uddybet og især gerne vide, hvor mange kommuner, der skal med, for at Langeland igen vil yde et tilskud. Kun ni og 10 ud af 19 mulige kommuner har bidraget de seneste år.

LAG er en forkortelse for lokale aktions grupper, som findes over hele landet og skal prøve at udvikle nye initiativer for deres geografiske område.

- Skal der 13 kommuner med? 14? Eller 19? Vi gør en indsats for at gøre øerne tillokkende, og Strynø er netop sammen med nogle af de andre øer kommet med i et bosætningsprojekt. Lykkes det at skaffe bare én nytilflytter til Strynø, som har job, er de 20.000 kroner mere end tjent ind, sagde Hanne Kodahl, og hun opfordrede Økonomiudvalget til at genoverveje beslutningen.

Borgmester Tonni Hansen (SF) begrundede afslaget med, at Økonomiudvalget på Langeland føler, at halvdelen af de andre kommuner lever på "nas" eller "kører frihjul".

- Så vil vi hellere bruge sådanne midler i vores eget regi. Vi må så se, om man senere kan få alle med, men beslutningen er ikke udtryk for, at vi ikke anerkender jeres arbejde, svarede borgmesteren.