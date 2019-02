Affaldsø er sat op: Rudkøbing Havn klar med ny affaldsordning

To containere til restaffald og en flaskecontainer skal fremover servicere sejlerne på Rudkøbing Havn i stedet for en stor åben container, der tidligere har været skraldespand for havnens brugere.

De nye containere er opstillet ved siden af det nye sejlerhus, men er låst indtil videre.

De kan tage fem kubikmeter affald, som samles i et rum under jorden. Når de kommer i brug, vil de tømmes ved, at de løftes op af en kranbil, bunden lukkes op, og affaldet lander i lastvognen og køres væk.

Havneassistent Arne Nielsen fortæller, at der er flere grunde til, at havnen har valgt containerne.

- Vi undgår dårlig lugt fra affald om sommeren, og vi undgår, at der flyver affald rundt omkring på havnen. Containerne kan kun tage en affaldspose, så man kan ikke fylde alt muligt i dem. Tidligere har vi haft problemer med, at folk fra byen smed havestole og andre større ting i havnens container, og det er jo unødvendigt med de fine forhold, vi har for at komme af med affald her i byen, siger Arne Nielsen.