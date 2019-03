LANGELAND: Ældre Sagen Langeland holdt årsmøde forleden i Borgerhuset i Rudkøbing, hvor ca. 65 af foreningens 2938 medlemmer mødte op.

Ældre Sagen arbejder inden for det sociale humanitære område, arrangerer foredrag, underholdning, spisning for enlige, endagsture, rejser bowling og stavgang, så flest mulige kan leve et godt liv hele livet. Ældre Sagen har i samarbejde med Røde Kors mange frivillige, der hjælper til som besøgsvenner, ledsagere, bisiddere, demensvenner og vågetjeneste-funktion. For at sikre et flest muligt kan leve et godt liv hele livet holder Ældre Sagen på landsplan øje med hvad der sker på Christiansborg, og lokalt holder Ældre Sagen øje med hvad der sker i kommunen inden for sundhedsområdet. Elin Pedersen, Ib Folke Rasmussen og Torben kristensen blev valgt til bestyrelsen, og som suppleanter Gerda Christiansen, Lone Stenberg og Erik Hansen.

Lokalafdelingen er den største forening på Langeland. /milo