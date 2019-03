Ældrechecken på Langeland: Ubrugte penge hober sig op

Det er ikke lykkedes Langeland Kommune at bruge alle de penge, som den har fået til at forbedre plejen af de svageste ældre. Det foreslås nu, at en million ubrugte kroner ryger i kommunekassen eller bruges til almindelig drift.

LANGELAND: Siden 2015 har ældreplejen på Langeland fået et ekstraordinært tilskud til at give ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmeshjælpsmodtagere i kommunen.

Fra 2017 blev ordningen udvidet til også at gælde bor beboere på plejehjem, og pengene bliver nu givet til kommunerne i forbindelse med bloktilskuddene.

Langeland har fået cirka 850.000 kroner om året, der skulle bruges til en halv times ekstra hjemmehjælp efter brugernes eget ønske.

Men ældreplejen på Langeland har slet ikke kunnet bruge de mange penge, der istedet er blevet brugt til almindelig drift.

Administrationen har derfor indstillet til Sundhedsudvalget, at pengene for de kommende år - cirka en million om året- ryger direkte i kommunekassen eller bliver brugt til drift.

- Det kan skyldes at der i forvejen foregår mange ting, så der er måske ikke behov for den ekstra tid, men også at ordningen er ekstremt bureaukratisk, siger formanden for Sundhedsudvalget Lisa Pihl (S).

Ifølge næsteformanden for Sundhedsudvalget, Winni Kielstrup Hansen (SF), der selv har arbejdet i hjemmeplejen, er årsagen, at klippekortsordningen er ekstremt bøvlet i praksis.

- Det er vanvittigt bureaukratisk. Jeg sad selv med klippekortene, og der skulle enormt meget papirarbejde til bare for at ordne hår i 20 minutter. Det skal dokumenteres. og så skal det dokumenteres igen på kommunen, fortæller hun.

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 2015, at pengene især skulle bruges på ensomme ældre på Langeland.

- Det er ærgerligt. Mange af opgaverne er jo nogen, man for mange år siden havde tid til, som er blevet sparet væk gennem tiden, siger Winni Kielstrup Hansen.

Sundhedsudvalget skal på et møde torsdag tage stilling til, hvad der skal ske med klippekortspengene.