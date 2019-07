Årets Bagenkopper springer til når lokummet brænder

Tillægsordene stod i kø, da navnet på Årets Bagenkopper blev annonceret under oprydningsfesten efter årets havnefest. Titlen gik i år til Helle Hansen for hendes indsats i Bagenkop Borgerforening.

"Bestemt, omsorgsfuld, åben, kærlig, principfast, grundig og ikke mindst ærlig" var blot indledningen til en tale fuld af lovord.

I begrundelsen for valget af Helle Hansen blev det fremhævet, at hun gennem to årtier har været en af de store drivkræfter i borgerforeningen både i forbindelse med fastelavnsfester, banko, julemandsoptog, store halfester og ved Bagenkop By- og Havnefest. Hun udfører så forskellige opgaver som planlægning, borddækning, beværtning af de mange frivillige og især vagtplanlægning i Fiskefileten, hvor hun lægger mest arbejde.

"Skulle det knibe med mandskab, er hun ikke bleg for at springe til, når "lokummet" brænder eller tage styringen af begivenhederne, hvis hun fornemmer, at de er ved at gå i stå," lød det.

Helle Hansens tilbøjelighed til altid at se muligheder og løsninger fremfor begrænsninger blev fremhævet, og det samme gjorde hendes store indsigt, overblik og entusiasme.