'Åbent skiw', æbleskiver og sjov for børn: Bagenkop holder fast i festtraditionen med stolthed

200 frivillige, et musikbudget på 300.000 kroner og fire dages fest er Bagenkops måde at holde liv i hallen, som er byens samlingspunkt. I år er det 60 år siden den første by- og havnefest, så det blev fejret lidt ekstra

- Det kører, fordi der er en stor tillid imellem os. Folk tager initiativ og løser tingene, som for eksempel da Ivan Nielsen hørte, at Søværnet var i havnen og hurtigt fik arrangeret, at de kunne holde åbent skib. Vi kan stole på hinanden, fordi vi ved, at alle gør deres bedste for at skabe en god fest, siger hun.

- Vi er stolte over at kunne lave havnefest hvert år i 60 år. Det kan kun lade sig gøre i kraft af de mange frivillige. Der er over 200, der hjælper til. Det er noget af en præstation, siger hun.

- I år har der været ekstra mange børn på pladsen og mange turister, fortæller by- og havnefestens formand, Nina Figen Kromann, som er stolt af sin fest og sin by.

Skyerne holdt sig tørre og både lokale og turister fandt i stort tal til havnen i Bagenkop for at fejre den årlige by-og havnefest.

For Nina Figen Kromann har Bagenkop by- og havnefest altid været en del af sommeren. Nu har hun selv det øverste ansvar som formand. Foto: Hans-Henrik Dyssel

Sjov og støtte

Med sine 37 år må Nina Figen Kromann takke de ældre generationer for festtraditionen. Der var næppe tænkt på hende, da en gruppe bagenkoppere besluttede at rejse penge til en hal ved at holde fest på havnen for 60 år siden. Først i 1976 lykkedes det at rejse penge nok til at bygge første halvdel af Bagenkop Hallen, som siden er vokset og vokset. By- og havnefesten har stadig til formål at støtte aktiviteter og vedligeholdelse i hallen.

- Og selvfølgelig også at have det sjovt. Det betyder meget for lokalsamfundet og fællesskabsfølelsen.

Nina Figen Kromann har kun haft formandskasketten i to år, men hun er et godt eksempel på, hvilke rolle festen spiller i bysbørnenes liv.

- Jeg er jo barnefødt her, så det har været en del af somrene hele mit liv. Og når jeg har boet udenfor øen, er jeg altid kommet hjem til havnefesten, fortæller Nina Figen Kromann, som ved et tilfælde opdagede sit eget navn i by- og havnefestens autografbog.

- Det er en bog, som kunstnerne, der har optrådt her, skriver i. Jeg kan slet ikke huske, jeg har skrevet i den, men det må jeg have gjort, da jeg optrådte i Hyttefadet med musikskolen i midten af halvfemserne, griner hun.