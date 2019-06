Åbent hus: Rudkøbings vartegn gør comeback på Møllernes dag

Langeland: Det gamle ord om, at Langeland har 15 møller, 15 bøller og 15 kirkesogne har aldrig været helt sandt. Der har engang været hele 31 møller på øen. Nogle er i dag forsvundet, andre gjort til beboelse, men enkelte er stadig aktive, og to af dem, Slotsmøllen i Tranekær og Skovsgaard Mølle maler endda lidt mel. Bagenbjerg Mølle i Tullebølle, som fylder 160 år næste år, bliver også stadig jævnligt vist frem for besøgende.

På søndag den 16. juni er der åbent hus i de aktive langelandske møller. Slotsmøllen, Skovsgaard Mølle og Bagenbjerg Mølle byder alle på forskellige aktiviteter. Og i år gør Bymøllen i Rudkøbing, som i en årrække har været ude af spil, comeback. Et par af Bymøllens naboer har påtaget sig at genoplive bestyrelse og laug, og aktiviteterne er allerede i fuld gang.

Bymøllen holdt åbent i forbindelse med Open by night, og der var stor interesse for at se den, fortæller møllens formand og nabo, Bjarne Møller Petersen. Eftersom vingerne ikke kan snurre, og kværnene ikke virker, er det begrænset, hvor mange aktiviteter, møllen kan byde på, men der er et andet stort trækplaster:

- Der kom 163 mennesker til Open by night, som nød at se Rudkøbings bedste udsigt fra møllen. Man kan se både Siø, Tåsinge, Strynø og Ærø, hvis det er rimeligt klart vejr. Der er også en kanon udsigt indover Rudkøbing by, siger Bjarne Møller Petersen.