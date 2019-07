I al venlighed skriver jeg til Jer.

Omkring 15. juni modtager jeg en skrivelse via e-boks fra Teknik og Miljø. Grundet udrejse fra hjemmet bliver denne først åbnet for få dage siden. Beskeden handler om ny affaldsordning i Ristinge området.

1. Man kan da ikke med så kort varsel en uge før turisterne ankommer, indfører nyt system. Det burde da været i april/maj måned. Således havde udlejere og ejere af sommerhuse været forberedte.

2. Og I skriver, som om vi er bekendt med ordningen. Vi er ikke medlem af nogen grundejerforening, og I skriver TAK for en god dialog og godt samarbejde omkring planlægning og opsætning. Så spørger jeg; Hvilken dialog. Vi har da intet hørt eller set. Vi har sommerhus i den gamle og første udstykning på Præstens Eng og er ikke medlem af nogen grundejerforening, da vi ingen stemmeret har.

3. Dernæst er affaldsøerne placeret mindst 4-600 m. væk fra vores sommerhus, hvorfor ikke tæt på vores/alles beboeres sommerhuse? Hvem har bestemt det? Skal vi gå med al vores affald til adressen ved campingpladsen. Nu har vi betalt ejendomsskat til Langeland Kommune i mange år, og den er da absolut ikke blevet mindre, tværtimod. Og hvis Langeland vil foregive at være en turistvenlig kommune, så er det den forkerte vej. Det trækker ikke flere nye sommerhusejere til. Selvfølgelig har vi i flere år ventet på en mere miljøvenlig affaldshåndtering, og det har ladet vente på sig, men det er jo politikere og Kommunen der har ansvaret herfor.

4. Hvorfor har man ikke gjort som i mange andre fynske kommuner; Grøn spand, grå spand o.s.v. - Jo, nu sparer Langelands Kommune kørsel til alle husejere, således kunne husejerne lige såvel selv kører affaldet til genbrugsstationer/affaldsstationer. Men det bliver vel det næste! Og bliver den høje ejendomsskat så nedjusteret, hvem ved!

5. Og hvad med udlevering af nye bioposer. Det giver tilsendte e-post ingen svar på!

6. Og e-post-materialet er dog under al kritik. Nu har jeg prøvet at printe materialet ud 8-10 gange, og det er så småt at ingen kan læse det, uanset hvad man prøver. Hvorfor ikke sende dette med post. Hvorfor skal en ejendomsskatteyder selv printe og så i en dårlig opløsning. Og så skriver i, at vi kan henvende os til rådhuset, hvor I vil printe infofolderen ud i A3. - Jamen, hvorfor i alverden har i ikke gjort "rent bord" fra start, det havde da været besparende, i stedet for at flere tusinde sommerhusejere skal overrende det kommunale system.

Nu drager vi i sommerhus på Ristinge, og vi glæder os, - men vi glæder os ikke over den nye affaldshåndtering som er lagt i hænderne på skatteyderne.

I håbet om et svar.