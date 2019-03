Åben Langeland: Turister skal trækkes til øen i påsken

LANGELAND: Det startede sidste år med et opstartsmøde på Ørstedskolen, og nu er Åben Langeland for alvor en realitet, idet arbejdsgruppen bag initiativet henover 2018 har arbejdet på en lang række forskellige markedsføringstiltag, som skal skabe ekstra opmærksomhed om de arrangementer, der løber af stablen her i påsken.

- Vi var på banen sidste år, men i en mindre målestok, da der var for kort tid fra opstartsmødet i februar til påsken i slutningen af marts, siger René Larsen, byrådsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem for Socialdemokratiet, som er en del af arbejdsgruppen bag Åben Langeland.

Han fortæller videre, at Åben Langeland er et supplement til de langelandske kunstneres "Åbne Døre" i påsken, hvis mission også er at tiltrække gæster til øen.

- Åben Langeland står på to ben, for det første består vi af en række tilbud, hvor alle fra Langeland kan tilmelde et arrangement, og på det andet ben kan vi hjælpe aktørerne med materialer til at markedsføre deres arrangementer, forklarer René Larsen.

Arbejdsgruppen bag Åben Langeland er bredt sammensat på kryds og tværs af forskellige arbejdsområder med repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, Turist- og Erhvervsforeningen, kunstnerne, museerne, Handelsstandsforeningen og andet erhvervsliv.

- Idéen med Åben Langeland er at vise frem, hvad Langeland og også Strynø kan tilbyde af mad- og kulturoplevelser, kunst og kunsthåndværk samt arrangementer for børn. Vi har det meste, og det vil vi gerne vise frem, siger restauratør Jeanette Pichardt, som er en del af arbejdsgruppen.