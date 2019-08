A9: To biler kørte sammen og måtte flyttes af hensyn til trafikken

RUDKØBING: En bilist kørte torsdag omkring 14.30 fra Ringvejen og ud på Brovejen uden at have orienteret sig ordentligt først. Her blev bilen påkørt, og i første omgang fik politiet den melding, at der var to fastklemte, og at der derudover kom røg op fra den ene bil.

- Men da Falck kommer frem, er der ikke ild noget sted, og bilen kører derfor fra stedet igen, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi, Lars Tvede.

- Det viser sig, at der er tale om en vigepligtsforseelse, og bilerne er efterfølgende blevet flyttet fra vejen af hensyn til trafikken, siger han.

En af de involverede har klaget over nakkesmerter, men på nuværende tidspunkt har Fyns Politi ikke yderligere oplysninger.