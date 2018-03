Gabriele Volf Andersen, som er formand for Møllehavehuset og Søndagssalonerne i Bøstrup, har dannet en 80'er-bande sammen med jævnaldrende Mogens Mikkelsen og Gilbert Fayl. De brænder for at pege på Langelands lyse fremtidsudsigter inden for hensynsfuld turisme.