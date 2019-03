LANGELAND: Hva' ska' vi med kvinder, sang Preben Kaas og Jørgen Ryg i en populær dansk omskrivning af Antonio Carlos Jobims "One note samba" fra 1963.

1963 er længe siden, og meget har ændret sig siden dengang, eller har det? Det spørger holdet bag årets 8. marts om. Det består af Almira Vojnikovic, Jette Purup, Bente Elro, Iben Friis Jensen og Susanne Jølck.

En ting, som er ganske som det plejer, er skabelonen på 8. marts festlighederne. 8. marts gruppen Langeland har igen i år fundet frem til en lang række spændende oplægsholdere med bopæl på Langeland eller anden form for tilknytning til øen. Det er dog indtil videre en hemmelighed, hvem de er, men 8. marts-holdet lover mange spændende bud på spørgsmålet "Hvad ska' vi med kvinder?", som tilsammen vil give et kærligt og kritisk portræt af nutidens kvinder.

Der vil i lighed med andre år også være musikalske indslag blandt andet fra 8. marts gruppens huspoet Lulu Okholm, som igen i år skrevet et nyt vers til sangen, der går på melodien "Flickorna från Småland".

Desuden vil der være hyggelig swing-musik fremført af et band, der til lejligheden kalder sig Alt for Damerne. En ting er så ikke helt som vanligt, for 8. marts falder i år på en fredag. Derfor har 8. marts gruppen valgt at droppe kaffe og kage. I stedet kan man købe tapas, vin, øl, vand og æblemost fra frugtplantagen Strandlyst. Arrangementet finder igen i år sted på Langelands Efterskole i Rudkøbing, og der er gratis adgang, ligesom alle er velkomne. Både mænd og kvinder.