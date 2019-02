62-årig mand dømt: Sendte afføring med breve til langelændere

Langeland/Svendborg: En 62-årig mand fra Svendborg er ved Retten i Svendborg dømt for flere tilfælde af blufærdighedskrænkelse, som han begik i en periode fra september 2012 til august 2015.

Manden sendte i flere tilfælde breve med afføring og seksuelt indhold til en række personer på Langeland. Ifølge mandens forklaring i retten reagerede han på læserbreve i Øboen.

Manden blev også fundet skyldig i at have klistret billeder med uanstændigt indhold på et rækværk og på postkasserne på en bestemt adresse i Svendborg.

Sagen blev opklaret med hjælp fra de lokale postbude, og manden blev sigtet allerede i 2016. Sagen har dog ikke kunnet gennemføres, før manden var blevet mentalundersøgt.

Den 62-årige blev dømt til ambulant psykiatrisk behandling i en periode på maksimalt fem år.