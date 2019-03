5G på vej: Langeland vil gerne være forsøgsområde

Borgmester Tonni Hansen undersøger i øjeblikket mulighederne for at gøre Langeland til forsøgsområde for ny kraftig mobilteknologi.

Langeland kan muligvis blive forsøgsområde for den nyeste mobilteknologi 5G, der blandt andet er forudsætningen for eksempelvis selvkørende biler. Det er borgmester Tonni Hansen i øjeblikket igang med at undersøge.

- Egentlig var det en opfordring fra min partifælle, folketingsmedlem Lisbet Beck Poulsen, der havde været i Barcelona sammen med energiminister Lars Christian Lilleholt og set på teknologien, fortæller han.

- Som ø er Langeland et dejligt afgrænset område at lave sådan et forsøg på. Så jeg tog helt uformelt kontakt til Lars Christian Lilleholt, der ikke var afvisende overfor ideen. Men alt er foreløbig på et meget uformelt plan, understreger Tonni Hansen.

- Jeg kunne forestille mig, at vi kunne lave et forsøg i landbruget - så man kan styre gødskningen bedre og dermed belaster miljøet mindre, siger han.

- Og med et udbygget 5G-net på Langeland ville vi ikke skulle grave så meget fiber ned, siger han.

Til gengæld skal der opsættes en del master, der kan forbinde signalerne.

- Der er mennesker, der er bekymret over strålingen fra mobilsignalerne, men jeg har ikke kunnet finde andet. Men foreløbig er alt det her på et plan, hvor vi snakker lidt i gangene og føler os lidt frem, og der er ikke noget afgjort endnu, siger Tonni Hansen.

Ifølge Energistyrelsens handlingsplan for 5G i 2019 -2020 er midlertidige frekvenstilladser til forsøg med 5G en del af planen.