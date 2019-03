50 procent flere socialrådgivere: Langeland skal nu på forkant med støt stigende sociale sager

I familieafdelingen på rådhuset i Rudkøbing glæder de sig over, at de nu bliver flere medarbejdere. Ambitionen er, at de kan sætte tidligere ind mod de stadigt flere sociale sager.

- Det med at komme tidligere i gang, det kan vi ikke, hvis vi har for mange sager, siger hun.

Det støt stigende antal indberetninger de seneste år har betydet, at afdelingen er kommet på bagkant frem for forkant. Det håber Helle Hebel nu ændrer sig med, når afdelingen opnormeres med 50 procent.

Nogle af hendes kolleger har mere end 70. Gennemsnittet for de seks sagsbehandlere på rådhuset er 51 sager - og det er langt over de 25 - 30, der normalt anbefales.

Udviklingen skal vendes

De tre flere medarbejdere indgår i en langsigtet plan om, at kommunen skal sætte ind tidligere, når der er sociale problemer.

- I mange andre kommuner er man tidligere inde. Det betyder, at problemerne ikke udvikler sig, siger Pernille Haugaard.

Helle Hebel fortæller også, at det stigende antal indberetninger er udtryk for, at folk reagerer hurtigere. Men afdelingen har ikke haft ressourcer til at følge med.

Det får de nu.

- Det er godt vi får flere underretninger, for vi jo gerne sætte tidligere ind, siger hun.

Båre Lærings-, Social- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget har sagt god for opnormeringen. Beslutningen skal dog lige runde Kommunalbestyrelsen før stillingerne kan slås op.