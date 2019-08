50-året markeres: 21 skolekammerater fra Rudkøbing i festligt gensyn

Markering af 50-året for skolestarten i Rudkøbing

RUDKØBING: Der er løbet meget vand i åen, siden en flok elever i 1969 begyndte i 1. klasse på Rudkøbing Skole. Nu står 50-året for døren, og det skal markeres.

Der var 26 elever dengang. Ole Hansen, Nykøbing Falster, der gik i klassen sammen med sin tvillingebror, var en af dem, og han har opsporet alle de gamle klassekammerater. Man kan glæde sig over, at alle er i live.

De 21 kommer til fejringen, som finder sted lørdag den 7. september fra kl. 13, hvor man sætter hinanden stævne ved Seks-Kanten på havnen. Med på dagen kommer også deres klasselærer fra dengang, Ingrid Holmegaard.

For 10 år siden fejrede man også et jubilæum, dengang i sagens natur 40 år.

- Jeg forlod Rudkøbing Skole allerede i 8. klasse, fordi mine forældre havde fået andet arbejde, men jeg holdt kontakten ved lige med mine gamle klassekammerater, forklarer Ole Hansen.

Som for mange andre provinsbyer i Danmark kan man se, at de gamle klassekammerater er spredt for alle vinde.