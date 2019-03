40 til borgermøde om fremtiden

Kommunalbestyrelsens arbejde med en ny planstrategi for Langeland og Strynø fortsætter. Mens der var for få stole til et borgermøde i oktober, var der stole nok tirsdag eftermiddag, men der var alligevel omkring 40 mennesker, der gerne ville give deres bud på fremtiden. Mødet blev holdt på Ørstedskolen inden spisetid, i håbet om at nå at inddrage børnefamilierne i, hvilken retning kommunen skal afstikke for fremtiden, og der kom da også flere yngre langelændere, der bød ind med ideer.

Kommunaldirektør Benny Balsgaard og borgmester Tonni Hansen gennemgik arbejdet med en ny planstrategi hidtil og understregede de vigtigste emner og bad deltagerne komme med forslag til, hvordan man kan arbejde videre med to konkrete emner: Bæredygtighed og kommunal service .

En deltager bad om, at kommunen vil komme med en skarp og tydelig definition af netop bæredygtighed.

- Det bliver nemt et luftigt ord, det er svært at forholde sig til, og det er vigtigt at vide, hvad I mener med det, sagde hun.

Andre foreslog at gøre øen mere handicapvenlig, arbejde mere med forebyggelse og sundhedsfremme, at tænke sammenhæng i børnefamiliernes liv, at passe på de små skoler, fordi det betyder noget i forhold til bosætning, beskytte naturen, at gøre Langeland plasticfri indenfor en kort årrække og gøre kommunen til klimakommune.

Når det gælder kommunal service undrede en deltager sig over, at de eneste telefonnumre hun kunne finde på kommunens hjemmeside, var politikernes.

- Måske var det en god ide at have en åben telefonbetjening, foreslog hun og mente i øvrigt, at det ville være en god ide at læse de skrivelser igennem, man sender til borgerne.

- Det er ikke altid forståeligt sprog, sagde hun.

En anden deltager syntes, at kommunens hjemmeside var til at blive noget rundtosset af at finde rundt i. Det kunne Benny Balsgaard umiddelbart imødekomme, idet kommunen i løbet af kort tid lancerer en ny hjemmeside.

Det foreløbig materiale om planstrategien, som blev fremlagt på borgermødet tirsdag eftermiddag, bliver lagt på kommunens hjemmeside, og der bliver i en periode lukket op for at alle borgere kan komme med flere forslag og ideer til strategien på hjemmesiden.

Forslagene bliver inddraget i det materiale, som kommunens forskellige politiske udvalg skal arbejde med frem mod et forslag, der præsenteres på et borgermøde i den 25. maj. Herefter skal planstrategien i høring i otte uger, hvorefter den kan endelig vedtages efter sommerferien.