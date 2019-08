24-årig fængslet efter voldssag på Rudkøbing Havn

RUDKØBING/SVENDBORG: En 24-årig mand, der opholder sig i et botilbud på Langeland, er søndag eftermiddag i forbindelse med et grundlovsforhør ved Retten i Svendborg blevet varetægtsfængslet i 10 dage efter en voldsepisode på havnen i Rudkøbing sent lørdag aften. Han er sigtet for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter.

Ifølge sigtelsen skulle han af to omgange have slået en 15-årig dreng. I første omgang med 3-4 knytnæveslag i drengens ansigt og senere med en jernstang, også i hovedet.

Den 24-årig kunne kun erkende almindelig vold og kun at have slået en enkelt gang. Anklageren, Brian Dybdahl, havde krævet fire ugers varetægtsfængsling, mens forsvarer Michael Meyn ville have den 24-årige løsladt. Dommer Gert Holst Matthiesen fandt grundlaget for varetægtsfængsling til stede, men altså ikke så længe, som anklageren havde krævet.

Den 24-årige fik i fjor en dom til psykiatrisk behandling, og varetægtsfængslingen vil finde sted i såkaldt surrogat. Altså ikke i et almindeligt arresthus, men et sted, hvor han kan fortsætte sin behandling.

Manden accepterede, at han skal sidde varetægtsfængslet.