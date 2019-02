24-årig dømt for vold på opholdssted: Psykiatrisk behandling og udvisning

LANGELAND: En 24-årig mand er ved Retten i Svendborg i en voldssag dømt til behandling på en pyskiatrisk afdeling med tilsyn fra Kriminalforsorgen. Der er ikke fastsat nogen længstetid på denne behandling, men når den er afsluttet, bliver manden, som er flygtning/indvandrer, udvist af Danmark.

Han bliver i den forbindelse udstyret med et indrejseforbud på seks år, fremgår det af et domsudskrift fra Retten i Svendborg.

En foranstaltning, som han tidligere er idømt ved Retten i Glostrup, ophæves samtidig med den nye dom fra Svendborg. Der er i domsudskriftet ikke redegjort nærmere for, hvad det drejer sig om.

Episoden, som manden nu er dømt for, udspillede sig i slutningen af september 2018 på et opholdssted på Langeland. Her skulle den 24-årig først have forsøgt at ramme en ansat med en køleskabsdør. Siden skulle han havde slået en anden medarbejder i hovedet samt slået og kradset en tredje ansat. Desuden skulle der være fremsat trusler på livet.

Den 24-årige nægtede disse voldsforhold og truslen, men kunne godt erkende sig skyldig i hærværk. Han havde ødelagt et sidespejl på en bil ved opholdsstedet.

Det er ikke oplyst, om manden har anket dommen, modtaget den eller udbedt sig betænkningstid for at overveje, om der skal ankes.