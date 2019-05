23-årig fra Langeland: Fiskerlivet er lige sagen - kunne ikke tænke sig et andet erhverv

Ung fiskeskipper er glad for sit erhverv med base i Bagenkop, hvor der er usædvanlig stor aktivitet for tiden

BAGENKOP: Selv om Mikkel Kølle Hansen kun er 23 år, har han allerede fire år bag sig som selvstændig fisker med base i Bagenkop, og han er på mange måder billedet af, at det for tiden går godt med fiskerierhvervet på Sydlangeland. Fra flere sider meldes om den største aktivitet på havnen, man længe har set.

Men fiskerlivet foregår også andre steder. Mikkel Kølle Hansen, der er forlovet, er netop taget afsted en måned, der vil bringe kutteren "Cecilie Mathilde" nordover efter hummere, som der er udbytterigt fiskeri af for tiden. Det vil mest ske på en position nord for Kattegatøen Anholt.

Tidligere har han været afsted for at fiske også i Skagerak, ved Bornholm samt ved den polske del af Østersøen.

Polakkerne er villige til at betale mere for fisk, end vi er her.

Mikkel Kølle Hansen har ingen problemer med lange ophold hjemmefra.

- Det er fair nok at være længe afsted. Kutteren skulle her i vinter have ny motor, og mens den blev lagt i, gik vi glip af arbejdstid, siger Mikkel Kølle Hansen, som har cirka 300 havdage om året, og i vintermånederne kan tillade sig at komme hjem hver aften.

- Jeg kunne ikke tænke mig et andet erhverv, sammenfatter Mikkel Kølle Hansen, hvis far, Ulrik Kølle Hansen, også er selvstændig fisker.

En anden fisker, som Fyns Amts Avis har mødt, er Jonas Henning Sørensen, som er 21 år, ansat hos andre, og som gerne fisker med udgangspunkt Thyborøn i det nordvestjyske, men samtidig over for alle har slået fast, at hans base altså er Bagenkop. Her har han for nylig købt hus.

I Bagenkop er for tiden seks-syv fuldtidsfiskere og 13-14 garnbåde, oplyser de to unge fiskere.

Der har været godt fiskeri af torsk og rødspætter i år, nævner de. Det er selvfølgelig med til at tiltrække kolleger fra andre egne af Danmark.

Sammenholdet mellem fiskere fra forskellige egne af Danmark er i top. Man ser ikke hinanden som konkurrenter, fremhæver de.

- Vi har kolleger fra blandt andet Hvide Sande, som er her i Bagenkop i denne tid. Så hjælper vi hinanden. Nogle er kommet hertil med forkerte trawl i forhold til vore farvande. Så låner vi noget brugbart udstyr ud til dem, fortæller Mikkel Kølle Hansen.