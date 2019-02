16 procent ekstra på regning: Forbruger på Langeland overrasket - direktør i forsyningsselskab forklarer

LANGELAND: Da Kim Wilsdahl, der bor på Kragholmvej ved Rudkøbing, for nylig modtog sin første a konto regning fra det kommunale selskab Langeland Forsyning A/S, blev han noget overrasket over tallene. Da han første gang havde gennemgået regningen, satte han sig til at udregne, hvor meget den er steget, og nåede frem til lige knap 16 procent.

- Jeg ved godt, at man har indført noget nyt, blandt andet en beholder til pap og papir, og der er en række andre ændringer inden for affald, som er den del, der er gået mest op, 29 procent her i husstanden. Vandafledningen har fået et hak på 13 procent mere. Jeg kan da også godt klare den, og det er sikkert mig, der har overset noget information, men forsyningsselskabet kunne godt have gjort lidt ekstra ud af det i forhold til os "tonedøve", siger Kim Wilsdahl.

Det kunne for eksempel være i form af en ny besked i e-boksen i forbindelse med regningen eller noget lignende, tilføjer han.

Husstanden rummer to personer, ud over Kim Wilsdahl er det hans kone.

Den første a konto regning her i 2019 lyder på 5280,20 kroner. Den forfalder 19. februar.

Direktør Lars Birk Rasmussen fra Langeland Forsyning angiver flere forklaringer på stigningen.

- Den ene del handler om en ny lov, vandsektorlov II. Kort fortalt er der markante ændringer for vand og spildevand, så det ikke vil kunne betale sig for vandselskaber at låne til nye projekter eller renoveringer af eksisterende. Der vil være for store omkostninger. Det vil bedre kunne svare sig at øge taksterne op til det niveau, som er nødvendigt for at kunne gennemføre projekterne, og som er fastsat fra central hold, siger Lars Birk Rasmussen.

Det indebærer, at der her i 2019 lægges seks procent på den variable del af vandregningen og på lignende vis 15 procent på spildevandet.

- Vi skal hele tiden vurdere, hvor mange penge vi har til rådighed, og hvordan tilstanden for vore anlæg samt eventuelle nye projekter og så holde tingene op mod hinanden.

I år har det kommunale forsyningsselskab planlagt to store projekter i vanddelen, det ene i Pederstrup, som handler om kloakering i det åbne land og er det sidste af i alt otte sådanne projekter på Langeland. Der er budgetteret med 4,5 millioner i investeringen.

Det andet projekt ligger i Rudkøbing midtby i forbindelse med kommunens "Det nye Bystræde" i området Centralgården og Grønnegården.

- Her skal vi have renoveret Grønnegården, hvor p-pladsen nærmest fremtræder som et svømmebassin, når det har regnet kraftigt, og så skal vi have moderniseret ledningsnettet ned gennem Strandgade og Havnegade og i den forbindelse separeret vandet, så regnvandet ryger ud i havnen, mens spildevandet føres til vores pumpestation længere henne ad Havnegade, oplyser Lars Birk Rasmussen.

Dette projekt står i cirka 8,5 millioner kroner.