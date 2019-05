Museumsinspektør Otto Uldum opgav at tælle, hvor mange gæster, der kom til åben udgravning i hellekisten i Helletoften i søndags. Men 100 var ikke et usandsynligt tal, vurderede museumsinspektøren. Han nåede at blive helt tør i halsen af igen og igen at fortælle om de 4000 år gamle skeletter i fællesgraven fra yngre stenalder.

Men det var da også en chance, som næppe kommer igen foreløbig, forklarede han.

- Jeg kommer formentlig aldrig til at deltage i sådan en udgravning igen, og jeg kender heller ingen, der har prøvet det. Det skulle højst være en af mine gamle undervisere. Det er meget sjældent, fortalte han.

Otto Uldum kunne blandt andet fortælle gæsterne, at arkæologerne som forventet havde fundet et tiende skelet i hellekisten i løbet af fredagen. I første omgang blev der fundet knogler fra ni individer i en stor rodet bunke. Erfaringen fra andre hellekister viser, at så ligger der også et udstrakt skelet, idet stenalderfolkene har skubbet de gamle knogler til side, når et nyt lig skulle placeres i hellekisten.

Når udgravningen er færdig, bliver knoglerne sendt til Adbou, som er den antropologiske afdeling på Syddansk Universitet til nærmere undersøgelser.