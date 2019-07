- Du har ødelagt mit ungdomsliv: 15-årig angreb skolekammerat med lussinger

Han erkendte, at han havde forsøgt at slå endnu flere gange, hvor han ramte forbi.

Den unge mand, som i denne måned stod tiltalt for vold ved retten i Svendborg, erkendte sig skyldig i at have givet den jævnaldrende 10-11 lussinger på vendtre side af ansigtet. Det skete, da den nu dømte 15-årige, der var på vej i ungdomsklubben, fik øje på kammeraten ved multibanen ved Netto i Rudkøbing. Han forklarede i retten, at aggressionen var bygget op over længere tid. Hans sagde, at da han efter et halvt års venskab droppede kammeraten, begyndte denne at bagtale ham og sprede rygter, som kostede ham venskaber.

I forvejen havde han 15 øl i blodet, og da en 15-årig dreng en fredag aften i maj fik øje på en jævnaldrende kammerat, blev der tilsat raseri til cocktailen, og det kogte over for ham.

Har undskyldt volden

Da offeret vidnede i retten, fortalte han den samme historie om selve voldshandlingen, men han benægtede at have spredt rygter om og bagtalt den 15-årige.

Efter slagene havde han et kort høretab på venstre øre, og han var øm i øret og ansigtet efterfølgende. Han blev undersøgt på skadestuen dagen efter volden, og umiddelbart så lægen ingen skader, der burde give varige men, men det blev understreget i rapporten, at det skal undersøges hos en øre-næse-hals-læge. Det havde den unge mand endnu ikke nået under retsmødet, så hans bistandsadvokat forbeholdt sig retten til senere at rejse et erstatningskrav.

Offeret har siden fået en undskyldning fra den 15-årige, da de mødte hinanden ved badeanstalten, og han er blevet spurgt, om han havde lyst til at deltage i et konfliktråd, men han tror ikke, det vil hjælpe.

Den 15-årige er ikke tidligere straffet. Han blev idømt 30 dages fængsel, som blev gjort betinget. Han slipper altså for at afsone straffen, hvis han lader være med at begå noget strafbart i to år. Da han er 15 år, skal Ungdomskriminalitetsnævnet desuden tage stilling til, om der skal gøres noget for at undgå, at han begår kriminalitet igen. Han skal også betale sagens omkostninger.