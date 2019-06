kvindeskatere, rampebyggere og fotokunstnere på Frederiksø

Underholdning: Kvindeskatere, musikere, rampebyggere og fotokunstnere mødes fra tirsdag 18. til lørdag 22. juni til skateboardfestival i Rundbuehallerne på Frederiksø i Svendborg. Festivalen er stablet på benene i anledning af, at fotobogen "Slip" udgives. I bogen giver den fynske fotograf Asbjørn Sand et intimt indblik i det danske skateboard-miljø gennem en periode på 10 år. Festivalgængere kan glæde sig til workshops, talks, fotografi, kunst og musik - og selvfølgelig også en stor rampe til at øve og vise skatertricks på. /stha