Weekendkomik på Teater 95b i Odense

Scene: Der er lagt op til en lårklaskende weekend i komikkens tegn på odenseanske Teater 95b i uge 8. Torsdag 21. februar kl. 20 kigger improcomedy-gruppen Specialklassen forbi med sine improviserede, lettere vanvittige scener, karakterer og oneliners. Det er aftenens publikum, der bestemmer showets indhold, og således er hvert show en ny oplevelse. Specialklassen består af Kasper Le Fevre, Rasmus Søndergaard og Kasper D. Gattrup. Efter torsdagens komiske udfoldelser følger standupkomikerne Conrad Molden og Per Sodemann trop med to shows på teatret; fredag 22. februar og lørdag 23. februar, begge dage kl. 20. Engelske Conrad Molden og danske Per Sodemann sætter hinanden stævne i en komisk samtale med danskhed og danskere som omdrejningspunkt. De to shows foregår dels på engelsk, dels på dansk.