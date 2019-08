Wayne Graham gæster Jam Days: Kulminerock fra Kentuckys smukke bjerge

Brødrene Hayden (med langt hår) og Kenny Miles (længst til højre) tager det som et kompliment at blive kaldt et rockband. Foto: Sarah Cahill

Brødrene Kenny og Hayden Miles dannede for 10 år siden bandet Wayne Graham, der netop har indgået en aftale med det odenseanske pladeselskab Celebration Records og optræder fredag til Jam Days.

Brødrene Kenny og Hayden Miles har spillet musik sammen det meste af deres liv. I generationer har en musikalsk åre strømmet i familien, som har dens udspring i Whitesburg i det sydøstlige Kentucky. En tidligere kulmineby, hvor bedstefædre, onkler og faren har knoklet det meste af deres liv. Da Kenny og Miles skulle finde på et navn til deres band, valgte de bedstefædrenes fornavne Wayne og Graham. - Når vores bedstefædre ikke arbejdede i minerne, spillede de musik. Det samme gjorde vores far og onkler i en kirke, de selv byggede i Whitesburg. Glæden ved musik fyldte også meget i vores barndomshjem, hvor det at synge og spille altid har haft en fremtrædende rolle. Vi har altid mødt opbakning og altid haft nogen at læne os op ad, siger Kenny Miles. At de to brødre er de første, som lever af musikken, mener de ikke hænger så meget sammen med talent. Mere med muligheder og tiden, de er født i. - Jeg tror, at vores bedstefædre, onkler og far var lige så kompetente musikere, men på grund af, at de skulle arbejde sindssygt hårdt i minen og stiftede familie i en ung alder, har de aldrig haft overskuddet til at satse helt så meget på musikken, som vi har kunnet. De har spillet i Kentucky og de omkringliggende stater i forskellige sammenhænge, men vi er de første fra familien, der har optrådt i Europa. Vi er også de første, der har udgivet plader, fordi vi udspringer af en tid, hvor alle kan optage en plade i deres kælder, siger Hayden Miles.

Wayne Graham Første gang Hayden og Kenny Miles spillede i band sammen var de kun otte og 13 år gamle. Deres far havde grundlagt en kirke i deres hjemby Whitesburg, Kentucky, hvor drengene spillede med husorkestret på trommer og bas.



Musik har været en væsentlig del af familien i mere end tre generationer. Hayden lærte at spille trommer ved at se på sin onkel, og Kenny blev undervist i guitar af deres far og fætter. Deres bedsteforældre, som har givet navn til bandet, sang og spillede også.



Wayne Graham blev dannet i 2010 og har udgivet seks albummer.



Bandmedlemmerne er: Kenny Miles (guitar, piano og vokal), Hayden Miles (trommer og vokal), Chris Justice (bas) og Lee Owen (guitar og vokal).

Bandet Wayne Graham har optrådt en gang tidligere i Danmark. Det var i København i 2018. Foto: Sarah Cahill

Det rigtige USA Det er de færreste danskere, der har besøgt Kentucky, hvis de har rejst til USA. Men brødrene gør glimrende reklame for deres hjemstat, som er klemt inde mellem Tennessee, Missouri, Ohio, Illinois, Indiana, West Virginia og Virginia. - Vi kommer fra det sydøstlige Kentucky, der er ret bjergrigt på grund af Appalacherne og virkelig grønt. Om sommeren er der varmt og frodigt, mens det om vinteren er koldt med megen sne. Whitesburg ligger i en dal, hvor alle kender hinanden. Det er et lokalsamfund med et stort sammenhold, hvor mange familier indtil for ganske nyligt levede udelukkende af det, de selv kunne producere på deres gård. Landskabet bærer dog flere steder præg af minedriften, da flere bjergtoppe er skrællet af, siger Kenny Miles. Som dansker kunne man godt driste sig til at kalde dette billede af det rurale USA for det rigtige USA. Brødrene kan godt forstå tanken. - For os er det naturligvis "det rigtige Amerika", fordi vi er født og opvokset der. De begrænsninger, der måtte være forbundet med at vokse op et relativt øde sted, har vi aldrig opfattet som begrænsninger. Men muligheder. Men da USA er så enormt et land, at det er svært at have patent på en bestemt opfattelse. Når jeg tænker på "det rigtige Amerika", er det også Route 66 fra Chicago hele vejen tværs gennem landet til Los Angeles på Vestkysten. Der er så mange steder langs den 4000 kilometer lange vej, som vi ikke har set, selv om vi kommer fra USA, siger Hayden Miles.

Tilbage til rødderne Kentucky er ikke en stat, som er kendt for dens musik som eksempelvis naboen mod syd, Tennessee. Det betyder naturligvis ikke, at der ikke er en livlig musikscene, men blot, at der ikke er et oplagt kæmpenavn at fremhæve. - Cage the Elephant og My Morning Jacket er fra Kentucky. Trommeslageren fra The Talking Heads kommer herfra. De fleste af de bands, vi var inspirerede af tidligere, kom fra andre stater, mens vi de senere år har forsøgt at finde tilbage til rødderne i Kentucky. Dave Prince og John R. Miller er navne, der har inspireret os de seneste år, siger Kenny Miles. Brødrene kan ikke komme på signifikante træk i musikken, der indikerer, om et band eller musiker kommer fra Kentucky. Men udseendet og måden at bevæge sig på afslører det til gengæld ofte. - Jeg kan spotte en Kentucky-musiker på lang afstand. Det handler om måden at klæde sig på, måden af bevæge sig på og naturligvis dialekten. Der er flere elementer, som påvirker en, hvis man er opvokset her. For os er det åbenlyst, men hvis man ikke kommer herfra, er det sikkert svært at pege en Kentucky-musiker ud i en stor flok, siger Hayden Miles.

Indspiller hos mor og far Wayne Graham har for nyligt indgået en aftale med det odenseanske pladeselskab Celebration Records og skal optræde både i pladeforretningen Moby Disc fredag eftermiddag og på Kulturmaskinen som en del af Jam Days fredag aften. Det er dog ikke bandets første koncert i Danmark. - Sidste år gav vi vores allerførste europæiske koncert i København på spillested Drop Inn. Der var desværre ikke så mange, der droppede ind, siger Kenny Miles og ler. I anmeldelserne af Wayne Grahams foreløbigt seks albummer går ord som "organisk", "low-fi", "simpelt" og "fortættet" igen. - Personligt ville det første ord, jeg skulle nævne, være "present". Typisk skrives og indspilles en sang samme dag i vores forældres kælder, hvor vi har vores studie. Vores sange er derfor højaktuelle dokumenteringer af, hvor vi befinder os netop nu. Det er mit primære fokus og det, der giver det hele mening for mig, siger Kenny Miles. Samtlige albummer er indspillet i kælderen, som minder om dem, man ser i de fleste amerikanske film. Bare med et lille studie klemt ind. - Vores forældre må indimellem finde sig i lidt larm, men de tager det pænt. Jeg tror, de er glade for at kunne følge med i, hvad vi laver. De er både taknemmelige for, at vi er hjemme, men også for, at vi fører deres passion for musik videre, siger Hayden Miles.

Americana er en tom floskel Flere steder kan man læse, at Wayne Graham er et americana-band. Sådan ser brødrene Miles ikke på det. De kalder sig et regulært rockband og forstår ikke trangen til at smide dem ind under en americana-paraply. - Jeg tror, man bruger america-prædikatet for at tiltale et bestemt segment. Fordi de lettere kan afkode, hvilke bands de gider høre. For os er americana en tom floskel, fordi den dækker over alt for mange undergenrer. I min optik bruges ordet kun til at lokke et bestemt klientel til. Vi bliver ikke sure, hvis vi kaldes et rockband. Tværtimod, siger Hayden Miles. Der er med garanti mange læsere, der aldrig har hørt om Wayne Graham. Derfor får brødrene Miles lov at runde af med lidt reklame for deres optræden til Jam Days. - Hvis folk i Odense vil se fire gutter fra USA lave en temmelig stor lyd med simple virkemidler, så skal de opleve Wayne Graham. Vi rejser ikke rundt med en masse unødigt udstyr, der er bare i med stikket til guitaren og så i gang. Vi har ikke engang pedaler med rundt. Det er så simpelt, som rock kan blive, konstaterer Kenny Miles. Wayne Graham optræder på Moby Disc fredag klokken 16 og på Kulturmaskinen fredag klokken 21.30 til Jam Days