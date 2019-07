Voxpop: Hvorfor er du på biblioteket?

Torben Ballegaard, 65 år, freelancer

- Jeg laver personundersøgelser for Kriminalforsorgen. Jeg mødtes lige med en ung mand for at vurdere, om han er egnet til samfundstjeneste. Som udgangspunkt er det bedst at lave vurderingen hjemme hos den sigtede, men hvis det ikke er en mulighed, så foreslår jeg altid at mødes på biblioteket. Det er et trygt og uskyldigt rum at være i, og der er ikke fyldt med folk omkring én.