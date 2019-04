Voldsomme sager sætter spor i anklageren - to mænd har han buret inde på livstid

I sine 16 et halvt år som anklager har Jakob Buch-Jepsen ført sager mod nogle af samfundets værste elementer og stillet dem til ansvar for deres ugerninger ved de danske domstole.

Foruden drab spænder sagerne over blandt andet brand, terror og overgreb mod børn.

Utallige sager har en karakter, der gør, at de har fyldt meget og sat spor både fagligt og menneskeligt, og det er derfor svært at sige, hvilke der har haft størst betydning, siger han.

Men det er lidt usædvanligt at få en livstidsdom igennem, mener Jakob Buch-Jepsen. Den type sager havde han to af inden for et år, og det er også de to, der umiddelbart har fyldt mest for ham.

1. Ubådssagen - Der er ingen tvivl om, at ubådssagen har fyldt meget på grund af den meget bestialske karakter og den uhyggelige drejning, sagen tog, da det kort efter 21. august 2017 (den dag, Kim Walls torso blev fundet, red.) stod klart, at vi også stod med et sexuelt motiv. Peter Madsen blev efterfølgende idømt fængsel på livstid.