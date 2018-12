Musik: Vokalensemblet Fyn gæster Kerteminde Kirke torsdag 6. december kl. 19 med Händels "Messias", der for mange er et værk, der er et must i juletiden. Ensemblet består af otte sangere, der flankeres af musikere primært fra Odense Symfoniorkester. Denne aften inviterer de og leder Susanne Krog Thesbjerg indenfor til en vaskeægte juleklassiker. /stha