Vinterfestival vil overraske: Alle ved, hvad man får, hvis man går ind og hører Lis Sørensen.

Sangerinden Lis Sørensen er det helt store trækplaster på årets vinterfestival i Strib. Det viser forsalget af billetter til weekendens enkeltkoncerter. Poplegenden optræder lørdag aften i en tredobbelt koncert sammen med de mindre kendte The Shackleton Trio, Støjberg og Rauff Band.

- Vi har altid sammensat programmet, sådan at vi har nogle kendte navne, der trækker publikum til. Men til hver koncert er der to eller tre navne på plakaten. For alle ved jo, hvad man får, hvis man går ind og hører Lis Sørensen, men der er samtidig får man to andre musikalske oplevelser, som godt kan være overraskende gode, fortæller Heine Kristensen, bestyrelsesmedlem i foreningen God og Underholdende Folkemusik, der arrangerer Strib Vinterfestival for 31. gang i år.

Selv om der både står Lis Sørensen, Søren Sko, Pernille Rosendahl og Teitur på programmet, er det også vigtigt for festivalen at understøtte den brede, danske folkemusikscene og invitere mindre etablerede kunstnere til at optræde.

- Vi har eksempelvis et meget omfattende program på vores caféscene, hvor alle optrædener er gratis. Der spiller flere band, som allerede har udgivet cd'er, men som gerne vil slå sig mere fast. Det er en del af festivalen at give tid og lyd til dem, siger Heine Kristensen.