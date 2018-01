Bøger om kunst

Mennesket sætter spor overalt, også når vi ikke er bevidste om, at vi gør det. For eksempel klimamæssigt. "Jordforbindelser" - som også er titlen på Faaborg Museums store udstilling , der kan ses indtil 21. maj - handler netop om vores aftryk i landskabet og giver nye perspektiver på begrebet klimakrise. I bogen, der er udkommet på Aarhus Universitetsforlag, fortæller syv forskere, hvordan en række store, danske landskabsmalere har skildret de menneskeskabte forandringer, og hvordan kunst og videnskab er gået - og går - hånd i hånd. Bogen er redigeret af Gertrud Oelsner, Den Hirschsprungske Samling, og Gry Hedin, Faaborg Museum.

Kunstneren Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) havde både maler- og handelstalent og tog på månedlange rejser, som man i dag ville kalde "salgs- og netværksture", til London, væk fra mand og børn. Hun rejste også til bl.a Konstantinopel og var en af de første kvindelige malere, der fik lov at besøge og male i et harem. Hun var gift med billedhuggeren Jens Adolf Jerichau fra Assens, og i bogen "Breve fra London - Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden" (Strandberg Publishing) kan man lære hende at kende gennem hendes rejsebreve til sin mand. Brandts i Odense har et af hendes billeder, "Selvportræt med palet foran staffeli" (1858).