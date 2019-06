Film: Søndag 9. juni ruller OFF's ombyggede campingvogn, OFF-roaderen, afsted mod Østre Gulstav ved Dovnsgård. Den rullende biograf skal ud på landevejene, da OFF og Hello Friends inviterer på vildmarkstur, krydret med kortfilm. I et helt døgn kan de deltagende komme helt tæt på naturen, når de skal sanke vilde urter, gå ture langs vandet, lave mad over bål, sove i sheltere og selvfølgelig se en masse kortfilm, der indbyder til en snak omkring bålet. Der er begrænset antal pladser, så det er først til mølle. /stha