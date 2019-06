Ugens gæsteanbefaler:

Lars Arvad, revydirektør, Odense Sommerrevy.

1 Hundehoveder, hængerøve og socialdemokrater

Jeg har altid elsket Olsen Banden. Erik Balling og Henning Bahs har skabt et helt særligt univers, som vi alle kender. Selv mine egne børn holder meget af at se filmene sammen med farmand. Derfor vil jeg anbefale denne udstilling, hvor vi forhåbentlig kommer med bagom kulisserne og får indblik i tilblivelsen af de mange film. Langeland og Olsen Banden kombineret med gratis entre. What's not to like?

Langeland Bibliotek, Rudkøbing, til fredag 28/6.

2 Revy

Jeg ved godt, at det er lidt uoriginalt, at en revydirektør anbefaler at gå til revy, men jeg elsker bare genren og indhenter naturligvis alt den inspiration og glæde, jeg kan, i den. Når så Danmarks ældste fungerende revy ligger på Fyn, så kan jeg kun anbefale, at man besøger den. Jan Schou har som altid den folkelige charme, som han er kendt for, men især de nye kræfter i form af Mikkel Schrøder glæder jeg mig til at opleve.

Rottefælde, Svendborg, til lørdag 24/8.

3 God stemning og nostalgi

Jeg glæder mig afsindigt meget til Tinderbox, og jeg vil anbefale alle, der ikke har været der, til at komme af sted. Musikken er naturligvis vigtig, men jeg må være ærlig og sige, at jeg kommer lige så meget for stemningen, maden, netværket og for at mødes med vennerne. Jeg vil anbefale fredag, da man kan opleve Peter Sommer og Den Gale Pose, der leverer skønne tekster og et nostalgisk genhør med ungdomsårene.

Tusindårsskoven, Odense, 27.-29./6.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen:

1 Find et bål

I aften er det sankthansaften, og rundt på Fyn holdes mange båltaler og tændes et utal af bål til tonerne af "Vi elsker vort land, men ved midsommer mest..." Tag dine kære under armen, find et bål og nyd en sommeraften under åben himmel. På Egeskov Slot rykker TV2 Charlie ind med underholdning og musik, og i Fruens Bøge i Odense sætter Tumleklubben børnene i fokus. Så find et bål, der passer til dig!

Rundt omkring på Fyn.

2 Fortællinger på to hjul

Man ser bare tingene bedre med 15 km/t og på to hjul. Pump cykeldækkene, pak madkurven og tag med på en guidet cykeltur til Gyldensteen Strand og Harridslevgaard. Her kan alle være med, da turen hverken kræver en carbon-udgave af den tohjulede eller den prikkede bjergtrøje - blot fornuftigt tøj, godt humør og en interesse for Bogense og de omkringliggende seværdigheder. Turen starter fra turistkontoret i Bogense.

VisitNordfyn, Bogense, tirsdag 25/6 kl. 10-14.

3 Sydfynske oplevelser

Jeg er ikke helt på hjemmebane i jazzens verden - endnu, men jeg tror, en tur til det sydlige Fyn og tonerne af Thomas Hass Quartet i den hyggelige Ribers Gård er et godt sted at starte. Både vejret og programmet ser lovende ud, og inden hjemturen skal jeg lige et smut forbi Svendborg bymidte, hvor der lørdag holdes et stort fødevaremarked.

Svendborg Jazzfestival, Ribers Gård, Svendborg, 28-29/6.