Vil du med i byen?

Ugens gæsteanbefaler:

Finn Schumacker, musikchef, Odense Symfoniorkester.

1 Kammermusik

Jeg ser frem til koncerten med Ensemble Mutatis, som kommer på besøg hos Odense Kammermusikforening. Ensemblet består af 10 unge, entusiastiske musikere, som alle har en solistisk uddannelse og sidder på fremtrædende poster i danske og svenske symfoniorkestre. Jeg har hørt dem før, og det bliver helt sikkert kammermusik af høj klasse. Programmet byder på musik af Beethoven og vores egen Carl Nielsen.

Valgmenigheden, Odense, søndag 7/4 kl. 15.

2 Byrumsballade

Jeg synes, at arkitektur er utrolig spændende, og jeg følger interesseret med i Odenses igangværende transformation, der forandrer byen markant. I den kommende uge er der arkitekturfestival, og på festivalprogrammet er der rigtig mange spændende events. Jeg glæder mig til et anderledes arrangement med de dygtige folk fra Dynamo Workspace, som sætter fokus på mellemrummene mellem bygningerne med deres fantasifulde nycirkus.

Jarlsberggade 6, onsdag 9. og torsdag 10/4 kl. 21.

3 Eventyrlig kunst

Der er masser af kunst på Soroptimisternes udstilling i Bogense. Jeg holder meget af mangfoldigheden af billedkunst, fotografier, skulpturer og grafik, og hvordan oplevelsen af de forskellige værker smitter af på hinanden. Hovednavnet er Troels Trier, hans kunst er fuld af farver og godt humør, og det er altid en oplevelse. Overskuddet går til Soroptimisternes arbejde for kvinder og børns rettigheder, og det synes jeg er en positiv ting.

HCA Boxen, Bogense, søndag 14/4 kl. 10-17.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Slotsvandring

For nogle uger siden anbefalede jeg et foredrag om middelalderens rolle i den amerikanske tv-serie Game of Thrones, og foredraget har i den grad givet mig inspiration til denne anbefaling. Nyborg Slot er et af Danmarks vigtigste historiske steder fra Middelalderen, og selvom det lige nu er ved at gennemgå en restaurering, så er det stadig et besøg værd. Frisk luft og lidt danmarkshistorie og alt sammen på én gang - jeg er med!

Nyborg Slot, onsdage og lørdage kl. 11 frem til 1/5.

2 Yogafilosofi

Når jeg trænger til at komme helt ned i gear, så ruller jeg gerne min yogamåtte ud - enten hjemme på stuegulvet eller nogle gange også hos Nordisk Yoga i Odense. Jeg har alle dage forbundet yoga med smidighed, stresshåndtering og sundhed, men yoga er meget mere og endnu dybere end det - har jeg læst. Måske jeg skulle undersøge det lidt nærmere, når Simon Krohn fortæller om filosofien bag yoga på tirsdag.

KulturØen, Middelfart, tirsdag 9/4 kl. 19.

3 Fantastiske forvandlinger

Finn har allerede nævnt, at Odense Arkitekturfestival har sit primære fylde i den kommende uge, men den kan godt tåle en omtale mere, da programmet virkelig er værd at studere nærmere. Jeg vil anbefale at tage ned på den østlige del af havnekajen i Odense på torsdag, hvor DR-vært Ane Cortzen er vært ved en paneldebat om arkitektur og byrum.

Sverigesgade 4, Odense, torsdag 11/4 kl. 17.