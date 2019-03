Ugens gæsteanbefaler:

Annette Bøge Huulvej, daglig leder, Jeralderlandsbyen Odins Odense.

1 The Kilkennys

Jeg ser frem til en dejlig oplevelse med irske-keltiske toner. Især fordi det er på Posten. Når man ikke er så høj, er intimkoncerter et hit, fordi man kan komme op foran uden at blive totalt mast. Så kan jeg høre og se bandet og få hele stemningen med. Min mand og jeg nyder alle slags koncerter: fra kæmpe stadionkoncerter, med suset af at høre 95.000 mennesker synge med, til små intimkoncerters helt specielle stemning.

Musikhuset Posten, Odense, søndag 31/3 kl. 20.

2 Japansk træsnit

Jeg vil se udstillingen Japan/Grafik, hvor der vises japansk træsnit og grafik inspireret heraf. Jeg glæder mig til traditionelle og nye værker. Her er grafik af danske og udenlandske kunstnere. Jeg vil også snuse lidt i mapperne med medlemmernes grafik og måske købe en gave eller et nyt stykke grafik til stuen. Selv om vægpladsen er knap, kan jeg jo altid lave skiftende udstillinger derhjemme.

Fyns Grafiske Værksted, Odense, kan ses frem til tirsdag 30/4.

3 Dronemusik

Måske vil jeg tage i kirke næste søndag. Ikke fordi jeg er særligt troende, men det kunne være spændende at høre dronemusik. Et droneinstrument er et musikinstrument, der har en eller flere konstante med-klingende toner, når man spiller. Flere af fortidens instrumenter f.eks. drejelire og sækkepibe har denne flerstemmighed. Måske kan jeg finde nogle gode musikanter, jeg kan booke til sommerens Skjaldefestival.

Rynkeby kirke, søndag 7/4 kl. 16.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Sorthumoristisk indslag

I tirsdags sad jeg - igen - tryllebundet i Cafe biografens røde stole, da de åbnede op for Cinemateket, som de gør hver tirsdag. Jeg vil gerne udfordres, når jeg sætter mig til rette foran det store lærred, for det er så nemt at vælge det velkendte. Filmen "Control" om det engelske rockband "Joy Division" var en kæmpe oplevelse, og nu på tirsdag er det Coen-brødrene og deres krimikomedie "Fargo", der skal udfordre mig.

Cafe biografen, Odense, tirsdag 2/4 kl. 10.15 & 18.30.

2 Hollandsk stjernedrys

Efter en fantastisk oplevelse i Cinemateket i tirsdags, var jeg fast besluttet: jeg måtte se mere med Anton Corbijn, for hans kunstneriske evner imponerede mig virkelig. Til mit held er dette faktisk muligt, da Brandts netop har opsat udstillingen "1-2-3-4" med hr. Corbijn, der de sidste 40 år har foreviget nogle af de største musikalske kunstnere verden over - og blandt dem er der også enkelte danskere.

Brandts, Odense, kan ses frem til søndag 17/11.

3 Opdag de danske øer

Jeg opdagede på en lille cykelferie i sommers, hvor utrolig mange ø-perler der eksisterer bare i det sydfynske. Jeg har i mange år rejst ud - og gerne længere væk end Europa, men sommerens cykelferie fik mig på andre tanker: måske skulle man udforske sin egen baghave lidt mere. Sarah Steinitz og Tine Tolstrup besøgte sidste år 37 danske øer og mon ikke, de kan give mig et par gode råd med på vejen om, hvordan jeg kommer i gang.

Odense Bibliotekerne, Odense, tirsdag 2/4 kl. 19.